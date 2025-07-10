شكرا لقرائتكم خبر عن بشار أشرف يشارك في مران الإسماعيلى بعد التعافى من الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك بشار أشرف مهاجم نادى الإسماعيلى، في تدريبات الدراويش بشكل طبيعى بعد التعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبى ليعلن جاهزيته للموسم الجديد.

وتعرض بشار أشرف مهاجم الإسماعيلى مواليد 2005 لإصابة قوية أمام القناة في مسابقة دورى الجمهورية الموسم الماضى، لتكشف الأشعة إصابة اللاعب بقطع الرباط الصليبى ليخضع لعملية جراحية أبعدته عن الملاعب في الموسم الماضى.

وأصبح بشار أشرف مهاجم الدراويش جاهزا لخوض المباريات وشارك في تدريبات الفريق تحت قيادة الجزائرى ميلود حمدى، الذى سيعتمد على اللاعبين الشباب والناشئين في ظل حرمان النادى هذا الصيف من التعاقدات.

ويبحث مسئولو نادى الإسماعيلى عن تلبية أولى مطالب الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني الجديد، الذى طلب معسكرا خارج الإسماعيلية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

واستقر مسئولو الإسماعيلى على إقامة المعسكر في الإسكندرية في الأسبوع المقبل، من أجل منح المدرب فترة التعرف على اللاعبين ووضع خطة الموسم الجديد في انتظار فتح القيد.

ويعانى الإسماعيلى من عقوبة تأديبية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب العديد من شكاوى اللاعبين وقيام النادى بقيد لاعب في فترة منع القيد مستغلين خطأ سيستم الفيفا.