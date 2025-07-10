شكرا لقرائتكم خبر عن رغم العروض.. بتروجت يتمسك ببقاء حامد حمدان ويرفض التفريط بالقوام الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى بتروجت، التفريط في لاعبه الفلسطيني حامد حمدان جناح الفريق البترولى في الانتقالات الصيفية الحالية على الرغم من العروض القوية التي يتلقاها اللاعب في الفترة الحالية.

وتمسك مسئولو بتروجت حتى الآن باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد، رافضا عرضا من قطر القطرى بالإضافة إلى عروض من الزمالك والمصرى والبنك الأهلى.

وشارك حامد حمدان في مران الفريق البترولى بشكل طبيعى، مؤكدا أنه ملتزم بقرار إدارة النادى سواء بالبقاء أو البيع وأن كل تركيزه حاليا مع الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ويتمسك مسئولو بتروجت حتى الآن بجميع اللاعبين على الرغم من العروض التي تلقاها النادى لأكثر من لاعب في هذه الفترة، والتي يأتي أبرزهم حامد حمدان وهادى رياض وتوفيق محمد.

جدير بالذكر أن هناك عروضا قوية تتوافد على الفلسطينى حامد حمدان صاحب الـ25 عاما خاصة مع التألق الذى ظهر عليه فى الموسم الماضى، فهل تستمر الإدارة فى تمسكها باللاعب أم ترضخ للعروض المغرية فى الفترة المقبلة.