شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو بانزا يخضع للكشف الطبي ويشارك في جلسة تصوير تمهيدًا لانضمامه الرسمي للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخضع الأنجولي شيكو بانزا لاعب إستريلا أمادورا البرتغالي ، اليوم الخميس، للكشف الطبي داخل أحد المراكز المتخصصة بالقاهرة، تمهيدًا لانضمامه الرسمي إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد انتهاء اللاعب من إجراء الفحوصات الطبية، يشارك فى جلسة التصوير الرسمية بقميص الزمالك، استعدادًا للإعلان عن الصفقة عبر المنصات الإعلامية للنادي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان شيكو بانزا وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيمتد عقد اللاعب مع الزمالك لمدة أربع سنوات، في صفقة تبلغ قيمتها 800 ألف دولار، حيث سيتم سداد جزء من المبلغ فور التوقيع، على أن يتم الاتفاق مع ناديه البرتغالي على جدول زمني لسداد الدفعات المتبقية.

وتأتي صفقة بانزا في إطار خطة الإدارة الفنية لتدعيم خط الهجوم بناءً على توصية المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.