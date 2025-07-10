شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح المزاد على بيع أشرف داري في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

بات مسئولو النادي الأهلي مُنفتحين على مناقشة العروض الخليجية المقدمة للتعاقد مع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اهتمام أكثر من نادي قطري وسعودي بالتعاقد مع مدافع منتخب المغرب السابق.

ولا يمانع الأهلي في بيع عقد أشرف داري حال وصول عرض مالي مغري، يمكنه من التعاقد مع مدافع أجنبي جديد في الموسم المقبل، في ظل اهتمامه بضم أكثر من لاعب أجنبي أبرزهم علي يوسف مدافع الإفريقي التونسي وعلاء غرام مدافع شاختار دونيتسك الكرواتي.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا".

ياسين مرعى صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد. فضم أحمد رمضان من سيراميكا معارا ومصطفى العش بشكل نهائي من زد.

ويمتلك الأهلي أيضا كل من ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري في مركز قلب الدفاع.

ورحل رامي ربيعة عن الأهلي بنهاية تعاقده وانتقل للعين للإماراتي.

يضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.