شكرا لقرائتكم خبر عن الأنجولي شيكو بانزا يصل القاهرة تمهيدًا للانضمام إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

وصل المهاجم الأنجولي شيكو بانزا لاعب إستريلا أمادورا البرتغالي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن يخضع بانزا للفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، قبل توقيع العقود الرسمية مع القلعة البيضاء، ليكون بذلك أولى صفقات الفريق الهجومية استعدادًا للموسم الجديد.

وسيمتد عقد اللاعب مع الزمالك لمدة أربع سنوات، في صفقة تبلغ قيمتها 800 ألف دولار، حيث سيتم سداد جزء من المبلغ فور التوقيع، على أن يتم الاتفاق مع ناديه البرتغالي على جدول زمني لسداد الدفعات المتبقية.

وتأتي صفقة بانزا في إطار خطة الإدارة الفنية لتدعيم خط الهجوم بناءً على توصية المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.