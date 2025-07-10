شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يستقبل منتخب الطائرة البارالمبي بعد التتويج ببطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب المصري البارالمبي للكرة الطائرة في مطار القاهرة الدولي، عقب عودتهم من كينيا متوجين بلقب بطولة إفريقيا، بعد الفوز على منتخب رواندا بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية.

وحرص الوزير على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني، مشيدًا بالأداء القوي الذي قدموه خلال مشوار البطولة، وروح الإصرار التي ظهروا بها في جميع المباريات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل الرياضة البارالمبية المصرية التي تحقق نجاحات متتالية.

وأكد الوزير أن ما تحقق يعكس حجم الدعم الكبير الذي توليه الدولة لأصحاب الهمم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الوزارة على توفير كافة الإمكانات لتمكينهم من التميز ورفع علم مصر في البطولات الدولية.

و تُوِّج منتخب مصر الأول للكرة الطائرة البارالمبية بلقب البطولة الأفريقية، بعد فوزه على منتخب رواندا بنتيجة 3-0 في نهائي البطولة المقامة حاليًا في كينيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بالصين 2026.

وحصد المنتخب الوطني اللقب عن جدارة واستحقاق، حيث استهل مشواره في البطولة بالفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0، ثم على المغرب بنفس النتيجة، ليتأهل إلى نصف النهائي ويتغلب على الجزائر بثلاثية نظيفة أيضًا.

ونجح منتخب مصر في الحفاظ على لقبه القاري الذي توج به منذ انطلاق البطولة، مؤكدًا هيمنته على اللعبة على المستوى الأفريقي.



استقبال أبطال طائرة البارالمبي



أشرف صبحي مع طائرة البارالمبي



الوزير يستقبل ابطال افريقيا



ايهاب حسانين مع وزير الرياضة



صورة جماعية لابطال افريقيا مع الوزير



عماد رمضان مع وزير الرياضة



كأس بطولة افريقيا للبارالمبي



وزير الرياضة يصافح ابطال البارالمبي