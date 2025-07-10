شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختار ملعب استاد القاهرة وهيئة قناة السويس بديل للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد نادي الزمالك ملعب استاد القاهرة كملعب رسمي لاستضافة مباريات الفريق في الموسم المقبل ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ وخوض مباريات الدوري والكونفدرالية علي استاد القاهرة كملعب رئيسي .

كما حدد نادي الزمالك استاد هيئة قناة السويس كملعب بديل للفريق في الموسم المقبل بدلا من استاد القاهرة .

حددت رابطة الأندية المحترفة موعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، فى الثامن من أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفنى للمنتخب، وعقب اجتماعها الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدورى الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية انتهاء الدورى المصرى في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة فى الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التى أثرت على انتظام جدول المسابقة.

جاء تقديم موعد انطلاق الدورى لينطلق 8 أغسطس بدلا من 15 من نفس الشهر، حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطنى الأول في شهر سبتمبر المقبل لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك لتنتهى المسابقة قبل كأس العالم بفترة كافية، حتى يتمكن المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم من إقامة معسكره استعدادا للبطولة بوقت مناسب في إطار سعى اتحاد الكرة والرابطة لتوفير كل سبل الراحة والنجاح للمنتخب.