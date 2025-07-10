شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهز لصرف مستحقات اللاعبين قبل انطلاق معسكر العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل نادى الزمالك أن الإدارة لم تقم بصرف الدفعة الأخيرة من مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم حتى الآن، رغم اقتراب موعد انطلاق المعسكر المغلق استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك تحركات داخل النادي لصرف القسط الأخير من المستحقات خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى لاحتواء أي حالة من القلق لدى اللاعبين بسبب تأخر المستحقات.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا يضع ضمن أولوياته توفير أجواء من الاستقرار الذهني والنفسي للاعبين قبل انطلاق المعسكر المغلق في العاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر له منتصف يوليو الجاري.

وأوضح أن الإدارة تُدرك أهمية صرف المستحقات في هذا التوقيت لضمان تركيز اللاعبين داخل المعسكر، وتحقيق أقصى استفادة فنية من فترة الإعداد التي ستتخللها عدة مباريات ودية لتجربة العناصر المتاحة.

يُذكر أن الزمالك يمر بمرحلة إعادة ترتيب داخلية على الصعيدين المالي والإداري، في ظل سعي الإدارة لتجهيز الفريق بأفضل صورة للموسم الجديد.