شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يختتم المرحلة الأولى من الإعداد بمباراة ودية والان مع تفاصيل الخبر

يختتم، اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، بخوض مواجهة ودية مع أحد فرق الدرجة الثالثة، وذلك على هامش معسكر الفريق المقام بالقاهرة.

ويسافر فريق البنك الأهلي إلى مدينة الإسكندرية، السبت المقبل، استعداداً لانطلاق المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم القادم، بعد انتهاء المرحلة الأولى المقامة حالياً بالقاهرة.

وبدأ فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، الثلاثاء قبل الماضي، معسكر إعداد الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء راحة الأسبوعين التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الموسم.

وسادت حالة من الارتياح بين مسئولي البنك الأهلي خلال الساعات الأخيرة، بعد عودة محمد شريف إلى النادي الأهلي لدعم هجوم القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، وذلك لغلق صفحة رحيل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.