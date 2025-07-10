شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس التراجع عن ضم ظهير أيمن.. والقرار النهائى لـ ريبيرو والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادي الأهلي التراجع عن فكرة ضم ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما كان هناك مخططا بتدعيم تلك الجبهة بعد تراجع مستوى محمد هاني خلال المشاركة في كأس العالم للأندية بأمريكا.

وأحال مسئولو النادي الأهلي القرار النهائي في ملف تدعيم الجبهة اليمنى إلى خوسيه ريبيرو المدير الفني، لتحديد قراره النهائي سواء بالاكتفاء باللاعبين الموجودين في صفوفه أو الاستمرار في التفاوض مع لاعبين جدد وضم ظهير أيمن جديد.

وجاء التفكير في عدم ضم ظهير أيمن في ظل الاستقرار على بقاء عمر كمال مع وجود محمد هاني وعودة كريم فؤاد من الإصابة، بخلاف عدم رحيل خالد عبد الفتاح حتى الآن ووجود احتمالية لبقائه بالموسم الجديد.

ويعد أحمد هاني ظهير أيمن سيراميكا أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن يبقى القرار النهائي بيد ريبيرو، كما أن الصفقة تواجه صعوبات بسبب مطالب سيراميكا المالية للتخلي عنه.

ويوجد أكثر من لاعب يجيد اللعب في الجبهة اليمنى بخلاف الرباعي هاني وكمال وفؤاد وعبد الفتاح وهم حسين الشحات وزيزو وطاهر محمد.