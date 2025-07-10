شكرا لقرائتكم خبر عن موعد جلسة الاستماع لمسئولى الزمالك فى شكوى النادى ضد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة جلسة استماع لمسئولى الزمالك فى شكوى النادى الأبيض ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق والمنتقل حديثا للأهلى.

تستمع لجنة شئون اللاعبين لممثلي نادي الزمالك في الشكوى المقدمة ضد زيزو يوم الاثنين المقبل 14 يوليو الجاري حتي يكون هناك جلسة أخرى مع اللاعب واتخاذ القرار المناسب في هذه الشكوي بناء علي لوائح اتحاد الكرة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن اتحاد الكرة المصري أخطر النادي بتحديد يوم 14 يوليو الجاري موعدًا لعقد جلسة الاستماع في لجنة شئون اللاعبين، بشأن الشكوى المقدمة من الزمالك ضد لاعبه السابق أحمد مصطفي زيزو.

وأوضح المصدر أن الشكوى تأتي في إطار الحفاظ على حقوق النادي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الزمالك لم يتلقَ أي إخطار رسمي من اتحاد الكرة بوجود شكوى مقدمة من اللاعب أحمد مصطفي زيزو ضد النادي، كما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة.

في المقابل تقدم زيزو، بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأوضح اللاعب في الشكوى، التي تقدم بها المحامي أشرف عبد العزيز، أن عقده مع الزمالك كان يمتد لثلاثة مواسم من 2022/2023 حتى نهاية 2024/2025، إلا أن النادي لم يلتزم بسداد دفعات العقد المتفق عليها.

وطالب محامى زيزو فى شكواه إلى اتحاد الكرة بحصول اللاعب على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقا للائحة الفريق، وأكد أن إجمالي المستحقات المتبقية للاعب تقدر بـ "82 مليونا و502 ألف و563 جنيهاً".