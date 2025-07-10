شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضيون يساندون إبراهيم سعيد فى أزمته.. قرب من ربنا وحل مشاكلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بعض الرياضيين على الوقوف بجانب إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق بعد خروجه من السجن من قسم شرطة النزهة على خلفية قضية نفقة.

وكانت نيابة النزهة أخلت سبيل إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق في نادي الأهلي والزمالك، بعد ضبطه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد تقدم محاميه محمد رشوان بالاستئناف أمام المحكمة المختصة، ونشر رشوان، صورة اللاعب، عقب إخلاء سبيله، وعلق عليها قائلا "نورت يا هيما".

ودعم أكثر من لاعب إبراهيم سعيد في ظل هذه الأزمة التي يعيشها، وهو ما نستعرضه في التقرير التالى..

شيكابالا



كان أول الداعمين هو محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعتزل حديثا، الذى حرص على دعم إبراهيم سعيد وطالب الجميع بالوقوف بجانبه في هذه الأزمة.



شيكابالا

وكتب شيكابالا عبر حسابه على "فيس بوك": "الكابتن إبراهيم سعيد من أبرز مدافعي جيله، وتاريخه مع الكرة المصرية ما يقدرش حد ينكره.. النهارده، وهو بيمر بأزمة، مش مقبول نشوف شماتة أو استغلال للموقف للهجوم عليه".

وتابع شيكابالا: "الأصول بتقول نقف جنب اللي محتاج مساندة نفسية، مش نرمي عليه حجارة.. كلنا ممكن نغلط، وكلنا ممكن نعدي بلحظات ضعف.. وبدعيله من قلبي إن ربنا يفك كربه، ويطلع من الأزمه أقوى من الأول".

خالد الغندور

حرص خالد الغندور نجم الزمالك السابق على دعم إبراهيم سعيد عبر حسابه على فيس بوك قائلا: "قلبي معاك يا إبراهيم يا سعيد وربنا يعينك ويصبرك ويحل كل مشاكلك".

وتابع نجم الزمالك السابق: "نصيحتي ليك قرب من ربنا أوي وصلي واستغفر وقول الحمد لله على كل شيء، وما حدش عارف الخير فين.. يمكن ده يكون خير ليك إنك تقعد مع نفسك وتتغير للأحسن".



خالد الغندور

وحرص إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي السابق على الظهور في فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وهو يبكي عقب الإفراج عنه.

وانهار إبراهيم سعيد بالبكاء بعد إخلاء سبيله من قسم شرطة النزهة على خلفية قضية نفقة، وطالب المسئولين ودار الإفتاء المصرية باسترجاع حقه.