شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ودية الزمالك وأورانج تحت قيادة يانيك فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لخوض أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

يلتقي الزمالك مع فريق أورنج في أولى وديات الموسم الجديد في تمام الساعة 6:30 مساء غد الجمعة باستاد الكلية الحربية.

وكان الزمالك قد بدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد تحت القيادة الفنية للبلجيكي فيريرا في ملعب الكلية الحربية بعيدا عن ملعب النادي وركز في الأيام الأولي علي التدريبات البدنية لتجهيز اللاعبين بدنيا بصورة جيدة تساعد في إعداد موسم قوي.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الانتظام في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، في الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال المعسكر المغلق، يتم الاتفاق عليها في الفترة الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وكان فيريرا قد عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق أمس بحضور عبد الناصر محمد، مدير الكرة، أكد خلالها على أهمية التركيز والانضباط في هذه المرحلة، وطالب الجميع ببذل أقصى مجهود من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل لبداية قوية في الموسم المقبل، مشددًا على أن الزمالك مطالب بالظهور بصورة مشرفة تليق باسم النادي وتاريخه.