شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى السابق يتولى رئاسة الجهاز الطبى لمنتخب مصر للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى أحمد أبو عبلة طبيب النادى الأهلى السابق منصب رئيس الجهاز الطبى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، الذى يقوده فنيا أسامة نبيه.

ويخوض منتخب مصر للشباب تدريبات يومية بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، حيث يستعد منتخب مصر للشباب لخوض وديتين أمام الكويت يومي 17 و20 يوليو الجاري، وقرر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما، اقامة تدريبات الفريق خلال المعسكر الحالي في السابعة والنصف صباحا بشكل يومي بمركز المنتخبات الوطنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتقام منافسات كأس العالم تحت 20 سنة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم تشيلي "المستضيف"، نيوزيلندا واليابان.