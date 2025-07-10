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الإعداد النفسى استراتيجية قطاع الناشئين بنادى المقاولون

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الخميس، 10 يوليو 2025 10:51 ص

في إطار استعدادات فرق قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب للموسم الرياضي الجديد، نظم الدكتور فادي الجندي، المعد النفسي لقطاع الناشئين، محاضرة تفاعلية بعنوان قوة عقلك في الملعب.

استهدفت المحاضرة تعزيز الوعي بأهمية الجانب النفسي في الأداء الكروي، والثقة بالنفس كعامل رئيسي في الأداء الجيد، وكيفية تقبل الأخطاء والتغلب على الإحباط للعودة أقوى.

المقاولون

المقاولون

شهدت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من اللاعبين، حيث تم تقديم آليات تنفيذ خطة الإعداد النفسي للموسم الجديد، بالإضافة إلى تدريبات عقلية تطبيقية.

تأتي هذه المحاضرة ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى تطوير شامل للاعبين، حيث يركز على بناء عقلية رياضية احترافية منذ الصغر، مما يساهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين المتميزين.

محاضرة تفاعلية بعنوان قوة عقلك في الملعب
محاضرة تفاعلية بعنوان قوة عقلك في الملعب

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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