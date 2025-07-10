شكرا لقرائتكم خبر عن الإعداد النفسى استراتيجية قطاع الناشئين بنادى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استعدادات فرق قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب للموسم الرياضي الجديد، نظم الدكتور فادي الجندي، المعد النفسي لقطاع الناشئين، محاضرة تفاعلية بعنوان قوة عقلك في الملعب.

استهدفت المحاضرة تعزيز الوعي بأهمية الجانب النفسي في الأداء الكروي، والثقة بالنفس كعامل رئيسي في الأداء الجيد، وكيفية تقبل الأخطاء والتغلب على الإحباط للعودة أقوى.

المقاولون

شهدت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من اللاعبين، حيث تم تقديم آليات تنفيذ خطة الإعداد النفسي للموسم الجديد، بالإضافة إلى تدريبات عقلية تطبيقية.

تأتي هذه المحاضرة ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى تطوير شامل للاعبين، حيث يركز على بناء عقلية رياضية احترافية منذ الصغر، مما يساهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين المتميزين.