شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبلة: الفحص الشامل ضرورة أساسية لكل لاعب قبل بداية الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى سابقًا، أهمية خضوع جميع اللاعبين لفحص طبى شامل قبل انطلاق أى موسم كروى جديد، مشددًا على أن هذا الإجراء يُعد خطوة ضرورية وأساسية للحفاظ على سلامة اللاعبين وضمان جاهزيتهم البدنية والطبية.

وأوضح أبو عبلة أن الفحص الطبي لا يقتصر فقط على تقييم اللياقة البدنية، بل يشمل أيضًا الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية قد تؤثر على أداء اللاعب أو تعرضه للإصابات خلال الموسم، مثل مشكلات القلب، العضلات، المفاصل، أو غيرها من الإصابات المزمنة.

وأضاف أن الأندية المحترفة باتت تعتمد على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية في هذه الفحوصات، مما يساعد الأجهزة الفنية والطبية على وضع البرامج التدريبية والتأهيلية المناسبة لكل لاعب وفقًا لحالته الصحية، وهو ما يساهم في تقليل معدلات الإصابات والغيابات ويضمن استمرارية الأداء على أعلى مستوى.

واختتم أبو عبلة حديثه مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج، وأن الوعي بأهمية الفحص الطبي أصبح أحد أسس الاحتراف الحقيقي داخل كرة القدم الحديثة.