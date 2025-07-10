شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض مُبالغة الأندية الأخرى في طلباتها لبيع لاعبيها خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادي الأهلي مُبالغة بعض الأندية المحلية في شروطها وطلباتها للاستغناء عن بعض لاعبيها لقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتمسكت إدارة الأهلي بالمبالغ التي رصدتها لإتمام بعض الصفقات التي تم تحديدها ويأتي في مقدمتها ثنائي سيراميكا محمد شكري وأحمد هاني بجانب أحمد عيد ظهير المصري ومن قبلهم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي الذي كان قاب قوسين أو أدنى للانتقال للقلعة الحمراء لكن مُغالاة مسئولو البنك الأهلي في طلباتهم المالية تسببت في تجميد المفاوضات بل وفشلها ليُقرر الأهلي التراجع عن ضم فيصل والتفكير في مهاجمين أخرين بدلاً منه وتم التعاقد بالفعل مع محمد شريف بعد انتهاء عقده مع نادي الخليج السعودي.

وتُشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن صفقة محمد شكري أوشكت على الانتهاء بعدما حسم الأهلي جميع التفاصيل مع اللعب وناديه سيراميكا حيث يرغب الأهلي في ضم اللاعب لتدعيم الجبهة اليسرى التي تعانى بعد رحيل علي معلول ويحيى عطية الله أما صفقة أحمد هاني ظهير أيمن سيراميكا فتواجه بعض الصعوبات بسبب مطالب سيراميكا بضم عمر كمال عبد الواحد للموافقة على إتمام الصفقة وهو ما يرفضه الأهلي، كما رفض مسئولو القلعة الحمراء من قبل شروط المصري لبيع أحمد عيد ظهير ايمن الفريق البورسعيدي وأغلقوا باب التفاوض مع اللاعب.

من ناحية أخرى ، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم 14 يوليو الجاري الإستعداد للموسم الجديد حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية على ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر يوم 18 الشهر ذاته إلى تونس لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الأهلي ترتيبات معسكر الفريق في تونس الذي سيُقام الأسبوع المقبل استعداداً للموسم الجديد، حيث قاموا بأستخراج تأشيرات السفر وإنهاء باقي الإجراءات من حجز تذاكر السفر والإقامة هناك وحجز ملاعب التدريبات وطريقة التنقّل هناك.

وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني برنامج الإستعداد للموسم الجديد بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من بطولة كأس العالم للأندية ، وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.