شكرا لقرائتكم خبر عن تامر النحاس : الكرة المصرية لم تستفيد بشيكابالا سوي 20% ..و الأهلي عرض عليه رقم خيالي والان مع تفاصيل الخبر

يري تامر النحاس وكيل اللاعبين أن الكرة المصرية لم تستفيد بنجم الزمالك المعتزل محمود عبد الرازق " شيكابالا" سوي بنسبة 20 % .

وقال النحاس في تصريح لبرنامج " ملعب أون " الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر شاشة قناة أون سبورت أن الأهلي عرض علي شيكابالا أثناء عودته لمصر عقب انتهاء احترافه في اليونان رقم خيالي يقدر ب 600 ألف يورو .

بدأت إدارة نادي الزمالك تحركاتها لتحديد الدور المناسب للنجم محمود عبد الرازق "شيكابالا" داخل النادي، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه الرسمي اعتزال كرة القدم، لتنتهي بذلك مسيرة أحد أبرز رموز القلعة البيضاء في العقدين الأخيرين.

ورغم ابتعاده عن المستطيل الأخضر، يتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار شيكابالا داخل النادي، في ظل تأثيره الكبير داخل غرفة الملابس وخارجه، إلى جانب علاقته القوية بجماهير الأبيض.