شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ42 والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ42، حيث إنه من مواليد 10 يوليو عام 1983 فى أسرة كروية بامتياز، ليرث أصول حراسة المرمى من وحش أفريقيا إكرامى الشحات، أحد أكبر الأسماء فى هذا المركز فى تاريخ مصر.

بدأ شريف إكرامى مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى وتدرج معه حتى لعب مع الفريق الأول موسم 2004–2005، ثم سافر عام 2008 للعب مع فريق أنقرة لمدة عام.

وفى عام 2009 انتقل شريف إكرامى إلى صفوف فريق نادى فينورد الهولندى، ثم عاد إلى مصر عبر بوابة نادى الجونة ليعود مجددًا إلى بيته ويستقر مع النادى الأهلى منذ عام 2010.

ومع الأهلى حصد إكرامى العديد من الألقاب والتى تضمنت 7 ألقاب دورى عام، لقب واحد كأس مصر، 6 ألقاب كأس السوبر، ولقبين بدورى الأبطال والسوبر الأفريقى.

وتحت شعار "الخروج الكبير"، كانت نهاية علاقة شريف إكرامى بالنادى الأهلى بعد انتقاله لبيراميدز بعد مسيرة طويلة مع القلعة الحمراء.

ونجح شريف إكرامى في التتويج مع بيراميد ز بلقب كأس مصر، قبل أن يتوج بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، وتنتظره العديد من البطولات في الموسم الجديد.