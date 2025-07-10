شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الاستغناء عن صلاح مصدق لتقليص عدد الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

اقترب المغربي صلاح مصدق، مدافع نادي الزمالك، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم تمسك النادي ببقائه ضمن صفوف الفريق.

وترى إدارة الزمالك، بالتنسيق مع الجهاز الفني، أن استمرار صلاح سيؤدي إلى استهلاك أحد أماكن اللاعبين الأجانب في خط الدفاع، رغم توفر البدائل المحلية مثل محمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري، بالإضافة إلى أحمد حسام.

وينتظر اللاعب وصول عرض رسمي خلال اليومين المقبلين، وسط أنباء عن اقتراب أحد الأندية المغربية من التقدم بعرض لضمه،وفي المقابل، يكثف الزمالك جهوده لتدعيم الجبهة اليمنى بصفقة أجنبية قوية، ويُفضل أن تكون بنفس مواصفات محمد الشيبي، نجم بيراميدز الحالي، والذي يعد نموذجًا يحتذي به في هذا المركز ويبرز اسم التونسي محمود غربال، لاعب الاتحاد المنستيري، ضمن قائمة الترشيحات لتدعيم هذا المركز في الموسم الجديد.