الامارات | رسائل جمهور برشلونة تنهال على إنريكي بعد اكتساحه ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، بصعود الفريق المستحق لنهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وحقق سان جيرمان انتصارا كاسحا 4 / صفر على ريال مدريد الإسباني، بالدور قبل النهائي، للمسابقة العالمية المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

و قال إنريكي، لشبكة (دازن) عقب المباراة: "اللعب ضد ريال مدريد دائما ما يكون صعبا".

وأضاف المدير الفني الإسباني: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وأنا سعيد بالنتيجة. قدم كلا الفريقين أداء رائعا. نحن في موسم مميز، ولحظة مميزة. أعتقد أننا استحقينا الفوز".

وفي تصريحات لإنريكي خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب اللقاء، قال مدرب سان جيرمان: "هاتفي مليء برسائل تهنئة من جماهير برشلونة. ريال مدريد كان، وما زال، وسيبقى رائعا".

وشدد إنريكي: "لم نضع أي قيود على أدائنا بأي شكل من الأشكال. بعض اللاعبين كانوا بحاجة للراحة. كان هناك خطر الإرهاق الشديد. كان الهدف الأول هو أن نكون في حالة بدنية جيدة للنهائي. لا توجد أي عوائق تقف أمامنا في المنافسة على أقوى البطولات".

وتحدث إنريكي عن النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي وزميله نونو مينديز، حيث قال: إنهما أفضل ظهيرين في العالم. كل منهما يلعب دورا مختلفا، لكن عليهم جميعا الهجوم والدفاع".

وتابع: "إنني في ناد يتمتع بإمكانيات مالية كبيرة. يمكننا التعاقد مع لاعبين ممتازين، لكنهم جميعا تحت تصرف الفريق. أشرف أكثر من مجرد ظهير. يمكنه أن يكون لاعب وسط، أو جناحا، أو لاعب وسط داخلي، ونونو يمنحنا مرونة كبيرة. يمكنك أن ترى كليهما ينهيان الهجمة بنفس الطريقة، على سبيل المثال".

وأكد إنريكي: "كان هدفنا منذ البداية الفوز بكأس العالم للأندية. نحن على بعد مباراة واحدة فقط من صنع التاريخ والفوز بجميع البطولات التي شارك فيها النادي. إنه أمر يدعوني للفخر والسرور بالتأكيد. لم نكن نتوقع أن تكون الأهداف بهذه الروعة أو أننا سنحققها بهذه الطريقة".