شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواصل تدريباته استعدادًا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس تدريباته بمشروع الهدف بـ6 أكتوبر في إطار الاستعداد لكأس العالم المقرر إقامتها في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) يفيد بضرورة قصر قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة (مواليد 2008) على 21 لاعبًا فقط، وذلك للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

يأتى هذا الإخطار ليضع الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة المدير الفنى أحمد الكاس، أمام تحدٍ كبير فى تصفية القائمة الحالية التى تضم 33 لاعبًا.

تضم القائمة الحالية للمنتخب المتواجدة فى المعسكر الأسماء التالية.. عمرو عبد العزيز، عمرو عادل، فادى وائل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة الدجوى، معاذ محمد، فارس فخرى، أدهم فريد، يوسف تامر، آدم محمد، مهند الشامى، محمد أنس، عمر كمال، باسل مدحت، محمد شحاتة، أنس رشدى، إبراهيم النجعاوى، عبد العزيز الزغبى، حمزة عبد الكريم، بلال عطية، زياد أيوب، ياسين حسام، محمد صبح، طارق فايز، أحمد حازم، أحمد سمير، عمر أبوطالب، أحمد إيهاب، سيف الجبالى، عيد عزازى، يوسف علاء، كريم جمعة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيخوض غمار كأس العالم ضمن مجموعة صعبة تضم منتخبات قوية هى إنجلترا وفنزويلا وهايتى، وسيتعين على الجهاز الفنى اتخاذ قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة لاختيار أفضل 21 لاعبًا لتمثيل مصر فى هذا المحفل العالمى الهام.