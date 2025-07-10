الامارات | 15 فريقاً في «الدرجة الأولى».. وغياب 3 أندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم عن مشاركة 15 فريقاً في منافسات الموسم الجديد لأندية الدرجة الأولى، التي تنطلق ببطولة الدوري في 19 سبتمبر المقبل.

وستشارك الفِرَق في ثلاث بطولات، هي: كأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، كما تمت إضافة بطولة كأس الاتحاد التي تعود لسلسلة البطولات بعد توقفها لسنوات طويلة.

وتشارك في البطولة أندية: الإمارات، والفجيرة، والعربي، والعروبة، ودبا الحصن، والذيد والجزيرة الحمراء، ومصفوت، وحتا، والحمرية، و«يونايتد إف سي»، و«غلف يونايتد»، و«مجد»، والاتفاق، و«سيتي».

في المقابل، تواصل أندية مسافي والتعاون والرمس غيابها عن المشاركة في الموسم المقبل، بعد اعتذارها عن عدم المشاركة منذ الموسم قبل الماضي، بداعي عدم توافر السيولة المالية الكافية للمشاركة في البطولة.

يذكر أن دبا الحصن والعروبة عادا للمشاركة في الدرجة الأولى بعد هبوطهما من دوري أدنوك للمحترفين، بينما صعد الظفرة ودبا للمحترفين.