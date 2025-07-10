شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بداية استعدادات الأهلي للموسم الجديد وعودة ريبيرو من أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم 14 يوليو الجاري الإستعداد للموسم الجديد حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية على ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر يوم 18 الشهر ذاته إلى تونس لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الأهلي ترتيبات معسكر الفريق في تونس الذي سيُقام الأسبوع المقبل استعداداً للموسم الجديد، حيث قاموا بأستخراج تأشيرات السفر وإنهاء باقي الإجراءات من حجز تذاكر السفر والإقامة هناك وحجز ملاعب التدريبات وطريقة التنقّل هناك.

وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني برنامج الإستعداد للموسم الجديد بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من بطولة كأس العالم للأندية ، وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.

فيما حدد الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للأهلى يوم 13 يوليو الجارى موعداً للعودة إلى القاهرة بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها مؤخراً وسافر خلالها إلى بلاده لقضاء عدة أيام رفقة أسرته قبل بدء الموسم الجديد والاستعداد له.

الجهاز المعاون لـ ريبيرو والذى يضم كلاً من كارلوس نودار المدرب المساعد وميجيل بيبيير المعد البدني وخوان خوسيه مدرب حراس المرمى وسيباستيان بودسيادلي محلل الأداء سافر إلى إسبانيا من أمريكا مُباشرة عقب انتهاء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق بعد انتهاء مشاركة الأهلي في البطولة العالمية، فيما عاد خوسيه ريبيرو إلى القاهرة مع بعثة الفريق من أجل مناقشة عدة ملفات مهمة مع مسئولى القلعة الحمراء قبل أن يسافر مؤخراً إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة.