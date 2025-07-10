شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب وصول شيكو بانزا إلى القاهرة لإجراء الكشف الطبي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل نادي الزمالك خطواته الجادة لحسم صفقة المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، لاعب فريق إستريلا أمادورا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار خطة الإدارة لتدعيم الخط الهجومي استعدادًا للموسم الجديد.

ويترقب مسئولو الأبيض وصول بانزا إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا لتوقيع العقود والانضمام رسميًا إلى صفوف الفريق، ومن المقرر أن يوقع اللاعب على عقد يمتد لأربع سنوات، مقابل 800 ألف دولار، سيتم سداد جزء منها فور التوقيع، على أن يتم الاتفاق مع النادي البرتغالي على جدول زمني لسداد المبلغ المتبقي.

وكان الزمالك قد أرسل العقود الرسمية إلى اللاعب وناديه إستريلا أمادورا البرتغالى خلال الساعات الماضية، بعد التوصل إلى اتفاق شامل حول جميع التفاصيل المالية والإدارية الخاصة بالصفقة،حيث يتبقى اجتياز اللاعب للكشف الطبي.