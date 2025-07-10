شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: حصل تضارب فى تصريحات عبد الناصر والشريعى والان مع تفاصيل الخبر

تحدث محمد إسماعيل المشرف العام على الكرة بنادي إنبي عن تولي عبد الناصر محمد منصب مدير الكرة بنادي الزمالك

وقال إسماعيل في تصريحات تليفزيونية : اختيار عبد الناصر محمد في منصب مدير الكرة بنادي الزمالك صادق أهله فهو يمتلك من الخبرات والكفاءة الكبيرة لهذا المنصب



واضاف: حصل تضارب في تصريحات اليوم وتم فهمها بشكل خاطئ، وعبد الناصر محمد قدم تاريخاً كبيرا في انبي ولم يمكن اقالته

وتابع: عبد الناصر محمد متواجد في انبي منذ 36 عاما وصنع تاريخاً كبيرا في انبي، ومن اليوم هو تفرغ تفرغ تاما لمنصب الجديد مع الزمالك، وهو قدم استقالته.

أكد محمد إسماعيل، أن عبد الناصر محمد مدير الكرة الجديد بنادي الزمالك تواجد من ايام من اجل إبلاغ النادي برحيله وتوليه منصب مدير الكرة بالزمالك، وتواجد من ايام في انبي من اجل توديع النادي وابلاغ مسؤولي انبي بمنصبه الجديد في نادي الزمالك

أردف: قمنا بعمل حفظ وظيفة لصالح عبد الناصر محمد، نظرا لتاريخه الكبير في نادي انبي ولا يستطيع احد اقالته من منصبه

واختتم محمد إسماعيل تصريحاته قائلا: عيد الناصر محمد تفرغ تفرغا تاما لمنصبي الجديد في نادي الزمالك ونتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة