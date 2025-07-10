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غزل المحلة يعلن ثانى الصفقات "أحمد عتمان" قادما من بلدية المحلة

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غزل المحلة يعلن ثانى الصفقات "أحمد عتمان" قادما من بلدية المحلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى غزل المحلة التعاقد مع أحمد عتمان لاعب فريق بلدية المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل فى بطولة الدورى المصرى الممتاز. 

ووقع أحمد عتمان على عقود الانضمام الى فريق غزل المحلة لمدة 3 سنوات قادمة.

وفى نفس السياق دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، معسكرًا مغلقًا في القاهرة بداية أمس الثلاثاء ، ضمن التحضيرات للموسم الجديد من الممتاز.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية التي سيُعلن عنها لاحقًا، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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