شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم: جون يحاول بناء منظومة محكومة ومحترفة داخل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك ، علي أن جون إدوارد المدير الرياضي بالقلعة البيضاء يحاول بناء منظومة محكومة و محترفة داخل الزمالك

و قال سالم في تصريح لبرنامج " ملعب أون " الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر شاشة قناة أون سبورت 1إعتزال شيكابالا بناءا علي قراره و سيظل أسطورة .

و قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الانتظام في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، في الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال المعسكر المغلق، يتم الاتفاق عليها في الفترة الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد.