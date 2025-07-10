شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مودرن سبورت يضم التونسى أحمد المزهود (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى مودرن سبورت عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك التعاقد مع التونسى أحمد المزهود لاعب نجم المتلوي التونسي في صفقة أنتقال حر عقب أنتهاء تعاقده.

ووقع أحمد المزهود لفريق مودرن سبورت على عقود لمدة 3 سنوات حيث شارك مع فريق النجم المتلوي، في 26 مباراة بجميع البطولات، سجل 3 أهداف وصنع 8.

وتسعى إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع اللاعبين المتميزين استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة مجدى عبد العاطى، من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية مرة أخرى.

‎وكان فريق مودرن سبورت قد أنهى الموسم الماضى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.