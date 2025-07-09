الأرجنتيني أنخل كوريا يغادر أتلتيكو مدريد إلى تيغريس المكسيكي

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أعلن أتلتيكو مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء أن مهاجمه الدولي الأرجنتيني أنخل كوريا سينضم إلى تيغريس المكسيكي.

كان كوريا الذي انضم إلى أتلتيكو مدريد عام 2014، أعلن سابقا أنه سيترك الفريق بعد مونديال الأندية في الولايات المتحدة، حيث خرج رجال مواطنه دييغو سيميوني من دور المجموعات.

وقال أتلتيكو في بيان: "توصل أتلتيكو مدريد وتيغريس إلى اتفاق سيشهد انضمام أنخل كوريا إلى الفريق المكسيكي".

وأضاف "يبدأ المهاجم الأرجنتيني الآن تحديًا جديدًا، منهيًا بذلك فترة عشرة مواسم ونصف قضاها مع الروخيبلانكوس".

وسجّل كوريا 88 هدفًا في 469 مباراة مع أتلتيكو، مما جعله سادس أكثر لاعب مشاركة في تاريخ النادي.