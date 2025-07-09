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اتحاد اليد يرسل للأندية تعميم بخصوص الزي في الموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 09 يوليو 2025 10:28 م

أرسل مسئولو اتحاد كرة اليد تعميم للأندية بخصوص الزي الرياضي بالموسم الجديد2025-2026 .

و طالب اتحاد اليد في التعميم ، الإلتزام بما جاء فى الباب السابع من كتاب المنظومة الفنية للاتحاد المصرى لكرة اليد - البندين الثالث والرابع .
١ _ كمبدأ : النادى المذكور أسمه أولاً بجداول المباريات هو صاحب الملعب ما لم تحدد لجنة المسابقات الملاعب.

٢ - فى جميع الأحوال يجب أن يكون مع كل فريق طاقما فائلات مرقمان ، وإذا تشابهت الفائلات يقوم بالتغيير النادى صاحب الملعب ، وإذا كانت المباريات على ملاعب محايدة أو دورات مجمعة يتم إجراء قرعة أو يكون قد تم ذلك فى الاجتماع الفنى قبل بدء المباريات .

وطالب الاتحاد من الأندية ، بموافاة الاتحاد بألوان الزى الخاص بناديكم الأساسى والاحتياطى للاعبين وكذلك الأساسى والاحتياطى لحراس المرمى فى موعد غايته يوم الاحد ٢٠٢٥/٧/٢٧.


التعميم

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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