شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يناقش العرض القطري للفلسطيني حامد حمدان بعد موافقة سيد عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة نادي بتروجت، خطابا رسميا من نادي قطر القطري للتعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان جناح الفريق البترولى، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصلت إدارة بتروجت على موافقة سيد عيد المدير الفنى للفريق البترولي على رحيل حاند حمدان، بعد العروض الكثيرة التى تلقتها خلال الأيام الحالية، والتي كانت آخرها من قطر لينافس الزمالك والمصري والبنك الاهلي على اللاعب.

وشارك حامد حمدان في تدريب الفريق اليوم بشكل طبيعي، وأبدى رضاه بأي قرار يتم اتخاذه من قبل إدارة بتروجت.

وتدرس إدارة بتروجت بيع اللاعب في الانتقالات الحالية لعدة أسباب أولها انتهاء تعاقد اللاعب بعد الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، وثانيها موافقة سيد عيد على رحيل اللاعب بعد انشغاله بالعروض.