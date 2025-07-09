طواف فرنسا: إيفينيبول بطل المرحلة الخامسة وبوغاتشار ينتزع القميص الأصفر

الرياص - اسماء السيد - كاين (فرنسا) : حسم البلجيكي ريمكو إيفينيبول سباق ضد الساعة في كان في المرحلة الخامسة من النسخة 112 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية الأربعاء، وجاء السلوفيني تادي بوغاتشار ثانيا وانتزع القميص الأصفر من الهولندي ماثيو فان در بويل.

وقطع إيفينيبول، حامل ذهبيتين أولمبيتين في ألعاب باريس 2024 وثالث طواف فرنسا العام الماضي، مسافة المرحلة التي بلغت 33 كلم بزمن 36 دقيقة و42 ثانية بمعدل سرعة وسطي 54 كلم/ساعة بفارق 16 ثانية أمام بوغاتشار بطل المرحلة الرابعة والباحث عن لقب رابع في الطواف بعد أعوام 2020 و2021 و2024.

وفض بوغاتشار الذي حقق الثلاثاء فوزه الثامن عشر في طواف فرنسا والـ100 في مسيرته الاحترافية، شراكة صدارة الترتيب العام مع الهولندي ماتيو فان در بويل الذي حل ثامنا عشر بفارق دقيقة و44 ثانية بطل المرحلة.

وتراجع فان در بويل الى المركز السادس في الترتيب العام بفارق دقيقة و28 ثانية خلف بوغاتشار، فيما ارتقى إيفينيبول من المركز التاسع الى الثاني بفارق 42 ثانية خلف السلوفيني.

وصعد الفرنسي كيفان فوكلان من المركز الخامس الى الثالث بعدما انهى المرحلة الخامسة في المركز الخامس وبات بتقدم بفارق 14 ثانية عن الدنماركي يوناس فينغيغارد الذي تراجع الى المركز الرابع بحلوله ثالثا عشر في مرحلة اليوم.

وتراجع الاميركي ماتيو جورغنسون من المركز الرابع الى الخامس بحلوله حاديا عشر في مرحلة اليوم.

وحل الإيطالي إدواردو أفيني ثالثا في المرحلة الخامسة بفارق 33 ثانية عن إيفينيبول، وجاء الفرنسي برونو أرميراي رابعا بفارق 35 ثانية.

وهذا هو الفوز الثاني لإيفينيبول في طواف فرنسا بعد فوزه بمرحلة ضد الساعة العام الماضي في جيفري شامبيرتان في أول مشاركة له في الطواف.

وقال إيفينيبول عقب فوزه الذي جاء بعد يومين من فوز زميله ومواطنه في فريق سودال كويك ستيب، تيم ميرلييه في المرحلة الثالثة: "أنا سعيد جدا بأدائي. الفوز بالمرحلة الثانية لفريقنا أمرٌ رائعٌ أيضًا".

وأضاف أن "تادي سجل أيضا وقتا قويا جدا. مقارنة بأدائه في دوفينيه (في حزيران/يونيو)، خطا خطوة كبيرة الى الأمام. لقد أظهر أنه في مستوى عال بدنيا، وأنه الرجل الذي لا يُقهر في هذا الطواف. من جانبي، خطوت خطوة نحو منصة التتويج، لكن الطريق لا يزال طويلا".

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الخامسة:

1 البلجيكي ريمكو إيفينيبول 36:42 دقيقة

2 السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 16 ثانية

3 الإيطالي إدواردو أفيني بفارق 33 ث

4 الفرنسي برونو أرميراي بفارق 35 ث

5 الفرنسي كيفان فوكلان بفارق 49 ث

الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار 17:22:58 ساعة

2 البلجيكي ريمكو إيفينيبول بفارق 42 ثانية

3 الفرنسي كيفان فوكلان بفارق 59 ث

4 الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 1:13 دقيقة