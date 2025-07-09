شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد السكندرى يعلن ضم أحمد محمود لاعب الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة بأعمال رئيس النادي التعاقد مع الظهير الأيمن أحمد محمود قادماً من نادى الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة.

وجاء التعاقد مع أحمد محمود وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني للإتحاد السكندرى بقيادة أحمد سامي استعدادا للموسم الجديد 2025_2026.

من ناحية أخرى يفاوض نادي الاتحاد السكندري محمد تونى لاعب وسط سيراميكا، لضمه فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي، بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر.

ويرغب الاتحاد في تدعيم صفوفه بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما نجح في ضم أكثر من لاعب خلال الأيام الماضية مثل محمود عجيب وثنائي إفريقي.