الامارات | بشهادة موسيالا.. دوناروما بريء!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم بايرن ميونيخ جمال موسيالا أنه لا يمكن تحميل أحد المسؤولية عن إصابته القوية بكسر في الساق التي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وأصيب موسيالا بكسر في الشظية (قصبة الساق) نتيجة كسر وخلع في الكاحل الأيسر بعد اصطدامه بالإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، خلال محاولة استحواذ على الكرة في أواخر الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 2-0 ضمن منافسات دور الثمانية، السبت الماضي في أتلانتا.

وخضع موسيالا (22 عاما) لعملية جراحية بعد عودته إلى ألمانيا، وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

وقال اللاعب الألماني الدولي في مقطع فيديو عبر موقع "إنستغرام": "أؤكد أنه لا يمكن إلقاء اللوم في إصابتي على أي شخص، ما حدث وارد".

وأضاف: "أشكركم كثيرا على كل الدعم الرائع الذي تلقيته منكم جميعا، إنه أمر يعني لي الكثير، من الرائع أن يتحد عالم كرة القدم في هذه الفترة، وأقدر ذلك".

وأكمل موسيالا: "لقد سارت العملية الجراحية على ما يرام، وأنا في رعاية جيدة، سوف أستغل الفترة القادمة لاستعادة عافيتي وحالتي الإيجابية".

وكان دوناروما قد أعرب عن ندمه على "إنستغرام" بعد المباراة بوقت قصير، وأكد لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" إنه شعر "بالصدمة لما حدث. وبالتأكيد لم تكن نيتي أن أصيب موسيالا".