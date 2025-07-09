الامارات | "يونايتد إف سي" يتعاقد مع 4 لاعبين جدد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي "يونايتد إف سي" مع أربعة لاعبين جدد لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وهم: عمران حسين، والهندي ايان شابير، والباكستاني عنايات نور، والعماني حامد الجابري.

تأتي التعاقدات الجديدة ضمن استعدادات النادي لبناء فريق قوي قبل انطلاق المنافسات المقررة في 19 سبتمبر المقبل.

يذكر أن نادي يونايتد أنهى الموسم الماضي في المركز الرباع برصيد 45 نقطة وهو أفضل مركز يحققه أي من فرق الشركات المشاركة في منافسات الدرجة الأولى.