بطولة ويمبلدون: شفيونتيك الى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية

الرياص - اسماء السيد - لندن : بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثامنة نصف نهائي بطولة ويمبلدون في كرة المضرب للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية بفوزها على الروسية لودميلا سامسونوفا التاسعة عشرة 6 2 و7 5 الاربعاء في الدور ربع النهائي.

وتلتقي شفيونتيك المصنفة أولى عالميا سابقا مع الروسية الأخرى ميرا أندرييفا السابعة أو السويسرية بيليندا بنتشيتش الخامسة والثلاثين اللتين تلتقيان حاليا.

اما المباراة الأولى في نصف النهائي فتجمع بين البيلاروسية ارينا سابالينكا الاولى والاميركية اماندا انيسيموفا الثانية عشرة.

وهي المرة الثالثة منذ مطلع العام الحالي تبلغ فيها شفيونتيك نصف نهائي احدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، حيث بلغت المربع الذهبي في استراليا المفتوحة، اولى بطولات الغراند سلام، وخسرت امام الأميركية ماديسون كيز التي توجت باللقب لاحقا، قبل ان تخسر مجددا في نصف نهائي رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى، وخسرت أمام سابالينكا.

وتوجت شفيونتيك بأربعة ألقاب كبرى على الملاعب الترابية لبطولة فرنسا المفتوحة (2020 و2022 و2023 و2024)، بالإضافة إلى لقب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2022، لكنها عانت على ملاعب نادي عموم إنكلترا، وكانت أفضل نتيجة سابقة لها في ويمبلدون هي الوصول إلى ربع النهائي عام 2023.

وفرض التعادل نفسه في الاشواط الاربعة الاولى (2 2) قبل أن تفرض البولندية أفضليتها وتكسب أربعة أشواط متتالية منهية المجموعة في صالحها 6 2 في 38 دقيقة.

وتابعت شفيونتيك تفوقها ورفعت عدد الاشواط المتتالية التي كسبتها الى سبعة بكسرها ارسال الروسية في الشوط الثاني للمجموعة الثانية وتقدمت 3 0 قبل ان ترد لها الاخيرة التحية في الشوط الخامس مقلصة الفارق الى 2 3.