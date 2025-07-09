شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم بتروجت يقترب من المقاولون العرب في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل نادى المقاولون العرب لاتفاق مع إسلام هشام مهاجم فريق بتروجت للانتقال إليه في الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط هجوم الذئاب بعد العودة للدورى الممتاز.

وانتهى تعاقد إسلام هشام مع فريق بتروجت بنهاية الموسم الماضى ولم يجدد تعاقده، ليرحل عن الفريق الترولى بعد 6 مواسم قضاها بين جدرانه.

وكتب إسلام هشام عبر حسابه على "فيس بوك": "شكرا نادي بتروجيت 6 سنين داخل النادي مع منظومة محترمه تشرفت باللعب فى هذا الكيان الحمد لله إني كنت جزءا من المنظومة اللي صعدت النادي وبقي فى مكانه الطبيعي".



اسلام هشام

وأضاف: "بشكر كل المدربين واللاعيبة ومجلس الإدارة والجهاز الطبي والإداري والعمال اللي أتعاملت معاهم وبتمنه ليهم التوفيق دايماً.. دعواتكم ف القادم".