شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يشترط تفويض رسمي من الأندية لحضور إعادة قرعة دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

اشترط مسئولو اتحاد كرة اليد إرسال تفويض رسمي من الأندية لحضور المندوب إعادة قرعة دوري المحترفين للرجال و المرتبط للموسم الجديد بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر يوم 13 يوليو الجاري .

تقرر إعادة إجراء قرعة دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الجديد بناء على توصيات الإسباني باسكوال المدير الفني للمنتخب، حيث إن القرعة الأولى أجريت بنظام إقامة جولتين كل أسبوع يومي الخميس والجمعة، إلا أن باسكوال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني طلب إقامة جولة واحدة كل أسبوع، من أجل إقامة تجمع أسبوعي للفراعنة.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق له تولي تدريب برشلونة لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها الدوري الإسباني 11 مرة، وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.