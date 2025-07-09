وزير الشباب والرياضة يشارك في تدشين "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025"

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القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في حفل افتتاح "عمّان عاصمة الشباب العربي لعام 2025"، وتدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028، وذلك خلال الفترة من (8 -10) يوليو الجاري، بالعاصمة الأردنية عمّان.

وجاءت الفعاليات تحت رعاية كريمة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة واسعة من وزراء الشباب والرياضة في الدول العربية، حيث حضر من كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، جمهورية الصومال، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، إضافة إلى نائب وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية.

كما شارك في الفعاليات سعادة السفير حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية بجامعة الدول العربية، ممثلاً عن معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب الوزير المفوض فيصل غسال، مدير إدارة الشباب والرياضة ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ولفيف من أصحاب السعادة سفراء الدول العربية المعتمدين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وممثلي منظمات الأمم المتحدة.

وقد استُهل حفل الافتتاح بكلمة ألقاها معالي الوزير يزن حسين الشديفات، وزير الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس اللجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حيث رحّب من خلالها بأصحاب المعالي الوزراء المشاركين، والشباب العربي، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في تعزيز التواصل والتعاون بين الشباب العربي، وبناء جسور السلام والتنمية من خلال العمل الشبابي المشترك.

كما تم خلال الحفل دعوة معالي الدكتور أشرف صبحي لإطلاق "عمّان عاصمة الشباب العربي"، وتسلم مفتاح "طرابلس عاصمة الشباب العربي لعام 2024"، في تقليد رمزي يُجسد استمرارية العواصم الشبابية العربية، وتم رفع علم "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025" إيذانًا ببدء فعالياتها رسميًا.

وتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي حول الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، إضافة إلى تقديم أوبريت غنائي عربي جامع، شارك فيه فنانون من مختلف الدول العربية، عبّر عن وحدة الشباب العربي وآمالهم في مستقبل آمن ومزدهر.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن اعتزازه بالمشاركة، ناقلًا تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى المشاركين، ومؤكدًا إيمان القيادة السياسية في مصر بأن الشباب هم أمل الأمة، وقوة دفعها نحو المستقبل.

وقال صبحي:" الشباب هم محور السياسات الوطنية والإقليمية، ومشاركتنا اليوم تأتي تجسيدًا لرؤية عربية موحدة تضع الشباب في صدارة الأولويات، وتؤمن بدورهم في صنع مستقبل مستقر ومزدهر".

وأضاف:"إطلاق فعاليات عمّان عاصمة الشباب العربي 2025 تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، يشكل منصة هامة لتعزيز التواصل بين الشباب العربي، وتبادل التجارب الناجحة، كما أن تدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن يمثل نقطة انطلاق حقيقية في دعم دور الشباب في مواجهة التطرف وترسيخ ثقافة السلام".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب سيواصل العمل عن كثب مع كافة الدول الأعضاء والأمانة الفنية للمجلس لضمان التفعيل الواقعي للاستراتيجية، وتحويلها إلى برامج ملموسة تصل إلى الشباب في مختلف العواصم العربية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مصر تبنت نموذجًا متكاملاً لتمكين الشباب، من خلال التعليم وريادة الأعمال والابتكار والعمل التطوعي.

واختتم رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب كلمته قائلا: "نجدد دعمنا الكامل للمملكة الأردنية الهاشمية في تنظيم هذا العام الشبابي العربي الهام، ونؤكد على وقوفنا جميعًا خلف شبابنا، لنمنحهم ما يستحقونه من دعم وتمكين ومساحات للإبداع والمشاركة الفاعلة".



وزير الشباب والرياضة يشارك في تدشين عمّان عاصمة الشباب العربي 2025 (3)



وزير الشباب والرياضة يشارك في تدشين عمّان عاصمة الشباب العربي 2025 (4)



وزير الشباب والرياضة يشارك في تدشين عمّان عاصمة الشباب العربي 2025 (5)



وزير الشباب والرياضة يشارك في تدشين عمّان عاصمة الشباب العربي 2025 (6)



وزير الشباب والرياضة يشارك في تدشين عمّان عاصمة الشباب العربي 2025 (7)



وزير الشباب والرياضة يشارك في تدشين عمّان عاصمة الشباب العربي 2025 (1)