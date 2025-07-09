شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: 14 يوليو موعدًا لجلسة الاستماع في الشكوى ضد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن اتحاد الكرة المصري أخطر النادي بتحديد يوم 14 يوليو الجاري موعدًا لعقد جلسة الاستماع في لجنة شؤون اللاعبين، بشأن الشكوى المقدمة من الزمالك ضد لاعبه السابق أحمد سيد “زيزو”.

وأوضح المصدر أن الشكوى تأتي في إطار الحفاظ على حقوق النادي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الزمالك لم يتلقَ أي إخطار رسمي من اتحاد الكرة بوجود شكوى مقدمة من اللاعب أحمد سيد زيزو ضد النادي، كما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة.

تقدم أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك السابق والأهلى الحالى، بشكوى رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأوضح اللاعب في الشكوى، التي تقدم بها المحامي أشرف عبد العزيز، أن عقده مع الزمالك كان يمتد لثلاثة مواسم من 2022/2023 وحتى نهاية 2024/2025، إلا أن النادي لم يلتزم بسداد دفعات العقد المتفق عليها.

وطالب محامى زيزو فى شكواه إلى اتحاد الكرة بحصول اللاعب على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقا للائحة الفريق، وأكد أن إجمالي المستحقات المتبقية للاعب تقدر بـ "إثنين وثمانون مليون وخمسمائة وأثنان ألف وخمسمائة ثلاثة وستون جنيهاً" .