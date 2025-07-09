شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يعود إلى القاهرة لقيادة أول تدريبات بيراميدز استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم، الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى القاهرة، استعدادًا لقيادة الفريق في فترة الإعداد.

ومن المقرر أن يقود اليوم المدير الفني أول تدريب للفريق بعد خضوع اللاعبين لبعض الفحوصات الطبية اللازمة قبل انطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد.

وكان يورشيتش عاد إلى القاهرة الأيام الماضية لمناقشة ملف تدعيم الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية، وترتيب بعض الأوراق مع مسئولي النادى، ثم عاد إلى بلاده مرة أخرى، ثم عاد مجددا إلى القاهرة.

ويواجه مسئولو نادى بيراميدز أزمة فى استخراج تأشيرات بعثة الفريق الكروى الأول من أجل إقامة معسكر الإعداد للموسم الكروى الجديد في دولة سلوفينيا، بعدما كانت المفاضلة بينها وبين هولندا وتركيا.

أزمة التأشيرات قد تتسبب فى تأخر انطلاق معسكر الإعداد الذى تم تحديد منتصف شهر يوليو موعدًا لبداتيه، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز للعودة والتفكير مرة أخرى فى إقامة المعسكر بتركيا.