شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى للموسم الجديد من خلال المعسكر الخارجى بتونس؟ والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي والجهاز الفني اللمسات النهائية على برنمج إعداد الفريق للموسم الجديد بعدما أوشكت الإجازة التي حصل عليها الفريق مؤخراً على الانتهاء ، ونستعرض فى السطور التالية ، برنامج الفريق للموسم الجديد.

س: متى يبدأ الأهلي تدريباته استعداداته للموسم الجددي؟

ج: يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم 14 يوليو الجاري الاستعداد للموسم الجديد حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية على ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر إلى تونس لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.

س: متى يسافر الأهلي إلى معسكر تونس؟

ج: حدد النادي الأهلي يوم 18 يوليو الجاري للسفر إلى تونس لإقامة معسكر تدريبي بها بعد إلغاء فكرة إقامة معسكر في أسبانيا أو النمسا بسبب أزمة التأشيرات ، ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

س: هل أنهى الأهلي ترتيبات المعسكر التونسي؟

ج: نعم ..فقد أنهى مسئولو الأهلي ترتيبات معسكر الفريق في تونس الذي سيُقام خلال أيام استعداداً للموسم الجديد، حيث قاموا بأستخراج تأشيرات السفر وإنهاء باقي الإجراءات من حجز تذاكر السفر والإقامة هناك وحجز ملاعب التدريبات وطريقة التنقّل هناك.

س: ما هو برنامج الأهلي فس معسكر تونس؟

ج: يخوض الأهلي 3 مباريات ودية في معسكر تونس ، حيث تقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.

س: متى يعود ريبيرو من إجازته الحالية في بلاده؟

ج: حدد الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي يوم 13 يوليو الجاري موعداً للعودة إلى القاهرة بعد إنتهاء الإجازة التي حصل عليها مؤخراً وسافر خلالها إلى بلاده لقضاء عدة أيام رفقة أسرته قبل بدء الموسم الجديد والاستعداد له.