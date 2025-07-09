سيرميكا ينتظر رحيل كريم نيدفيد من الأهلى لتدعيم خط وسطه مجانا

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى سيراميكا، رحيل كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلى عن المارد الأحمر وفسخ تعاقده من أجل ضمه في صفقة انتقال حر لتدعيم خط الوسط في الموسم الجديد.

وطلب على ماهر المدير الفني لسيراميكا ضم كريم نيدفيد من أجل تعويض رحيل محمد رضا بوبو وأحمد القندوسى ومحمود زلاكة ونور محمد في الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى على ماهر لاستعادة كريم نيدفيد للعمل معه مرة أخرى، حيث يعمل مدرب سيراميكا قدرات اللاعب بشكل كامل ونجح في إعادته أكثر من مرة لمستواه المعهود.

وينتظر مسئولو سيراميكا فسخ تعاقد اللاعب مع الأهلى الذى أصر على الرحيل المجانى وعدم الخروج في صفقات تبادلية، وهو ما يقرب اللاعب من سيراميكا بدون مقابل.

ووضع مسئولو سيراميكا نظاما لإجراء الصفقات وتدعيم الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد باستخدام الراحلين من أجل جلب الصفقات.

واستخدم مسئولو سيراميكا بعض اللاعبين للصفقات التبادلية، من أجل جلب صفقات قوية للفريق، يأتى أبرزها رحيل محمد شكرى وأحمد رمضان بيكهام للأهلى مقابل أحمد عبد القادر ورضا سليم وخالد عبد الفتاح، وما زالت فى مرحلة التفاوض.