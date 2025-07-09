الاتحاد السكندري يفاوض "توني" سيراميكا لضمه مجاناً

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يفاوض نادي الاتحاد السكندري محمد تونى لاعب وسط سيراميكا، لضمه فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي، بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر.

ويرغب الاتحاد في تدعيم صفوفه بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما نجح في ضم أكثر من لاعب خلال الأيام الماضية مثل محمود عجيب وثنائي إفريقي.

و اتفق الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي على خوض مباراة ودية أمام فريق المصري بالسلوم غدا الخميس ، ضمن برنامج الإعداد الذي يخوضه زعيم الثغر، استعداداُ لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويرغب أحمد سامي في خوض مباريات ودية لرفع الحالة البدنية لدى اللاعبين وإكسابهم حساسية المباريات المفقودة وزيادة الانسجام مع اللاعبين القدامى والجدد.

وأنهى محمد رجب مدافع الاتحاد السكندري، إجراءات انتقاله إلى وادي دجلة في صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم الغزلان بعد عودتهما إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وأنهى نادي الاتحاد ارتباطه بمحمد رجب الذي أتم إجراءات انتقاله إلى وادي دجلة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.