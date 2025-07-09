شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 9-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 9-7-2025، هى خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائها عن أهم الاخبار الرياضية على الساحة.

فيفا يُخطر الأهلى بموعد إرسال باقى مستحقات المشاركة فى كأس العالم للأندية

تلقى مسئولو النادي الأهلي تأكيدات من نظراؤهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن موعد باقي مستحقات النادي الخاصة بمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا ويُسدل الستار عليها يوم 13 يوليو الجاري، وأكد مسئولو "فيفا" أنه سيُرسل باقي مساحقات الأهلي بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم للأندية وبعد خصم الضرائب المفروضة على النادي.

إقامة السوبر المصرى فى نوفمبر بسبب كاف

استقر مسئولو اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة السوبر المصري خلال نوفمبر المقبل، بسبب وجود ارتباطات حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خاصة بدوري الأبطال والكونفدرالية نهاية شهر أكتوبر.

محامى زيزو يتقدم بشكوى جديدة ضد الزمالك فى اتحاد الكرة

تقدم منذ قليل المحامي الخاص بأحمد سيد زيزو لاعب الأهلي بشكوى جديدة للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك ناديه السابق.

مصدر بالاتحاد المنستيرى: الزمالك فاوضنا لضم محمود غربال.. وهذا موقفنا

كشف مصدر مقرب من صابر حرز الله رئيس نادى الاتحاد المنستيرى التونسى أن الزمالك دخل فى مفاوضات جادة للحصول على خدمات الظهير الأيمن الشاب محمود غربال، في ظل سعي النادي الأبيض لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، خاصة في مركز الجبهة اليمنى.

الأهلى يرفض رحيل عمر كمال عبد الواحد إلى سيراميكا ضمن صفقة الظهير

رفض مسئولو النادى الأهلى دخول عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق ضمن صفقة أحمد هانى ظهير أيمن فريق سيراميكا، وأصروا على استبعاد عمر كمال من هذه الصفقة التبادلية بسبب حاجة الفريق إلى جهوده خلال الفترة المقبلة.

أعضاء الجمعية العمومية تتوافد على الإسماعيلى لسحب الثقة والنادى مغلق

توافد أعضاء الجمعية العمومية بنادى الإسماعيلى، على مقر النادى من أجل سحب استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، إلا أنهم تفاجأوا بإغلاق النادى.

إبراهيم عادل ينتظر عرضًا من الدوريات الكبري رغم رعروض الإمارات وفرنسا وسويسرا

يترقب إبراهيم عادل لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عرضًا من أحد فرق الدوريات الأوروبية الكبرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يعمل وكيل أعماله فى الوقت الحالى على جلب عرضًا مناسبًا للاعب.