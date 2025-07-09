الامارات | حبس المدرب أنشيلوتي لمدة عام بسبب الاحتيال الضريبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت محكمة إسبانية في بيان، اليوم، إنها قضت بحبس الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم لمدة عام واحد، بسبب عدم دفع الضرائب على الدخل الخاص بحقوق الصور عندما كان مدربا لريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى المحلي في عام 2014.



وحصل أنشيلوتي، الذي أدار ريال مدريد بين عامي 2013 و2015 وبين عامي 2021 و2025، على البراءة من تهمة مماثلة لعام 2015، إذ لم تتمكن المحكمة من إثبات إقامته في إسبانيا لفترة كافية لتحمل التزامات ضريبية. وانتقل إلى لندن بعد إقالته من تدريب ريال مدريد في مايو أيار 2015.



ونادرا ما يتطلب نص القانون الإسباني تطبيق عقوبة السجن لمدة أقل من عامين لأي متهم في جريمة غير متعلقة بالعنف، طالما لم يسبق إدانته من قبل.



ومدرب بايرن ميونيخ وميلان وتشيلسي السابق هو أحدث الشخصيات المرتبطة بكرة القدم التي يتم التحقيق معها وإدانتها من قبل سلطات الضرائب الإسبانية بتهمة التهرب الضريبي.