شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشهر تفصل محمد حسن عن العودة إلى تدريبات الإسماعيلى بعد إصابة إكيليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد حسن لاعب الإسماعيلى، برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة قطع وتر إكيليس الذى تعرض له اللاعب خلال مباراة فريقه أمام الزمالك في بطولة الدورى بالموسم الماضى.

ويحتاج محمد حسن 3 أشهر للعودة مجددا للمشاركة في مباريات الدراويش، حال تجديد عقده مع الإسماعيلى الذى يتبقى عليه تحديد جلسة فقط لتوقيع العقد الجديد.

وانتهى عقد محمد حسن لاعب وسط الدراويش مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الماضى ولم يوقع حتى الآن على عقود التجديد، الذى اتفق عليها مع إدارة الإسماعيلى.

وطلب مسئولو الإسماعيلى من اللاعب تجديد تعاقده لمدة موسمين، وهو ما وافق عليه اللاعب فى انتظار جلسة مع المسئولين لتوقيع العقد الجديد والاتفاق على الأمور المادية.

وتعاقد نادى الإسماعيلى مع المدرب الفرنسى ذو الأصول الجزائرية ميلود حمدى، لتولى القيادة الفنية للفريق خلال الموسم الجديد خلفا للراحل تامر مصطفى ، ويضم الجهاز الفنى الجديد للفريق كلا من: ميلود حمدى مديرا فنيا، حمادى صغير مدربا بلجيكى الجنسية، عبدالله الشحات مدربا مساعدا، مروان سليمانى مخططا للأحمال - تونسى الجنسية، سيد السويركى مدريا لحراس المرمى.