شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شكوى "زيزو" ضد الزمالك بسبب 82 مليون جنيه.. (مستند) والان مع تفاصيل الخبر

تقدم أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك السابق والأهلى الحالى، بشكوى رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأوضح اللاعب في الشكوى، التي تقدم بها المحامي أشرف عبد العزيز، أن عقده مع الزمالك كان يمتد لثلاثة مواسم من 2022/2023 وحتى نهاية 2024/2025، إلا أن النادي لم يلتزم بسداد دفعات العقد المتفق عليها.

وطالب محامى زيزو فى شكواه إلى اتحاد الكرة بحصول اللاعب على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقا للائحة الفريق، وأكد أن إجمالي المستحقات المتبقية للاعب تقدر بـ "إثنين وثمانون مليون وخمسمائة وأثنان ألف وخمسمائة ثلاثة وستون جنيهاً" .



شكوى زيزو