شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أغسطس غلق القيد لأندية الدوري الممتاز استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الجدول الزمني لتسجيل القوائم الإضافية للأندية، مؤكدًا أن عملية التسجيل ستبدأ فور اعتماد القوائم الأولى للأندية.

ووفقًا للقرار الصادر عن الاتحاد، سيكون الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 هو أخر يوم لتسجيل اللاعبين في القوائم الإضافية لأندية الدوري الممتاز.

يأتي هذا القرار في إطار تنظيم عملية قيد اللاعبين وضمان سيرها بسلاسة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، ويهدف الاتحاد من تحديد هذه المواعيد إلى إتاحة الفرصة الكافية للأندية لتدعيم صفوفها باللاعبين الجدد بعد الانتهاء من قيد القوائم الأساسية، مع ضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد للموسم.

وأوضح مصدر مسؤول داخل الاتحاد أن تسجيل القوائم الإضافية يتيح للأندية استكمال احتياجاتها من اللاعبين الذين لم يتم قيدهم في القائمة الأولى، سواء كانوا لاعبين جددًا تم التعاقد معهم، أو لاعبين عائدين من إعارة، أو لاعبين تم تصعيدهم من قطاعات الناشئين.

ويُشدد الاتحاد على جميع الأندية ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لعملية التسجيل، حيث لن يتم قبول أي طلبات تسجيل بعد الموعد النهائي المعلن عنه، ويأتي هذا التأكيد لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وتجنب أي تأخير قد يؤثر على سير المسابقة.

يُذكر أن تحديد هذه المواعيد يأتي ضمن جهود الاتحاد المستمرة لتنظيم المسابقات المحلية والارتقاء بمستوى الكرة المصرية، بما يضمن الشفافية والاحترافية في جميع الإجراءات المتعلقة باللاعبين والأندية.